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Политика
Владимир Путин отправил в отставку главу Северной Осетии. Врио уже назначен
9 апреля, 2021 15:16
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Kremlin Pool/Global Look Press
Лидер РФ Владимир Путин отправил сегодня в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Северная Осетия – Алания»», - говорится на сайте.
Позже полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло получил заманчивое предложение от Путина – занять кресло врио главы Северной Осетии. Меняйло согласился.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку сразу нескольких губернаторов регионов страны с разницей в один день.
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