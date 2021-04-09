Владимир Путин отправил в отставку главу Северной Осетии. Врио уже назначен

Политика

Лидер РФ Владимир Путин отправил сегодня в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Северная Осетия – Алания»», - говорится на сайте.

Позже полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло получил заманчивое предложение от Путина – занять кресло врио главы Северной Осетии. Меняйло согласился.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уход в отставку сразу нескольких губернаторов регионов страны с разницей в один день.