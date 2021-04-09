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Политика
Совпадение? В Кремле прокомментировали уход в отставку сразу нескольких губернаторов
9 апреля, 2021 13:25
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал события последних дней, а именно уход в отставку сразу нескольких губернаторов регионов страны. Накануне пост главы Ульяновской области покинул Сергей Морозов, а за день до него лидер РФ освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола.
«Я сказал бы, что [так] совпадает», – цитирует представителя Кремля ТАСС.
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