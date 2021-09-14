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Политика
Владимир Путин отметил работу правительства в сложный период
14 сентября, 2021 18:58
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Youtube / RT на русском
В условиях пандемии правительство РФ показало себя в целом положительно, хотя отдельные вещи могли быть сделаны лучше. Такую оценку работе кабмина дал президент РФ Владимир Путин.
«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в острой фазе пандемии», - заявил президент в ходе совещания с членами кабмина и руководством партии «Единая Россия».
Он отметил, что правительство и Госдума достаточно «энергично, быстро» принимали решения и ничего не затягивалось.
Путин выразил надежду на то, что власти смогут поддерживать такую работу и вне кризисной ситуации, передает «ТАСС».
Ранее президент заявил о необходимости сохранить ядро в парламенте.
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