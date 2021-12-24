Владимир Путин отказался звонить Джо Байдену и поздравлять с Рождеством
Президент России Владимир Путин не поздравит американского коллегу Джо Байдена с Рождеством. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, у Путина не запланирован звонок американскому коллеге 25 декабря, чтобы поздравить его с Рождеством, пишут «Известия».
Россия – США: ультиматум или давайте поторгуемся.
США и страны НАТО ни при каких обстоятельствах не пойдут на подписание соглашений о гарантиях безопасности, предложенных Россией.
Вместо этого, Вашингтон предъявит встречные требования и претензии - и тогда переговорный процесс затянется на длительное время.
Об этом рассказал в интервью «Русской планете» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов.