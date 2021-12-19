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Политика
«Адские санкции»: Путин и его окружение не смогут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками
19 декабря, 2021 13:48
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Kremlin Pool/Global Look Press
Запад обещает ввести «адские санкции» против России из-за Украины. Пример таких мер озвучила новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
Комментируя ситуацию на границе Украины и столь ожидаемое Западом «российское вторжение», Ламбрехт заявила, что ответственные за агрессию должны испытать «персональные последствия». По ее словам, сейчас нужно сосредоточить внимание на президенте России Владимире Путине и его ближайшем окружении. Например, можно сделать так, что они больше «не смогут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками», - пишет DW.
Адские санкции Запада лишь портят зрение российским дипломатам.
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