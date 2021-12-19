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Политика
Дошло и до Киева: страны НАТО не готовы воевать за Украину
19 декабря, 2021 10:20
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Carsten Hoffmann/dpa/Global Look press
Страны НАТО не готовы посылать войска на Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, страны НАТО не готовы посылать войска, чтобы защищать Украину от российского «вторжения». Секретарь СНБО пришел к выводу, что украинцы должны делать это сами.
При этом Данилов очень рассчитывает на получение вооружения от Запада, пишет «ПолитЭксперт».
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