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Политика
Британские войска не помогут Украине в случае чего
19 декабря, 2021 09:28
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Dave Rushen/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Британские войска не помогут Украине в случае «вторжения» России. Такое заявление сделал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Уоллес назвал «очень маловероятной» возможность отправки войск, чтобы помочь Украине в случае «нападения» России.
Министр оборонного ведомства напомнил в очередной раз, что Украина не входит в НАТО и не имеет гарантий коллективной безопасности альянса. Киеву не стоит рассчитывать на помощь, даже «если бы кто-то вторгся в страну», пишет «РИА Новости».
«Очень маловероятно», что вообще «кто-то» отправит войска для помощи Украине в «противостоянии» с Россией, добавил Уоллес.
Йенс Столтенберг так и не ответил Владимиру Зеленскому про НАТО.
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