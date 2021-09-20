Новости – Политика
Политика
Владимир Путин отказался участвовать в глобальном саммите под председательством США
20 сентября, 2021 13:54
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
В глобальном саммите по борьбе с пандемией не будет участвовать президент России Владимир Путин. О его решении сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
У Путина «нет в планах участия в этом саммите», заметил кремлевский чиновник. Слова приводит РИА Новости.
Это не значит, что Россия вовсе не примет участие в саммите, который пройдет под председательством США. Страна будет представлена на мероприятии, уровень участия определят позже.
Саммит запланирован на 22 сентября.
Напомним, Путин вторую неделю находится на самоизоляции. Это связано со вспышкой коронавируса в окружении президента. Несмотря на карантин, он участвовал в саммитах ОДКБ и ШОС в формате видеоконференции. 17 сентября президент рассказал, из-за кого ушел на самоизоялцию.
Обсудите на форуме:
Чем продиктован отказ Владимира Путина от участия в саммите под председательством США?
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости