Владимир Путин ошибся не менее 24 раз во время прямой линии. Особенно насчет своей вакцинации

Политика

Отвечая на вопросы россиян во время прямой линии, президент России Владимир Путин ошибся или допустил неточности не менее 24 раз. Они, в частности, касались вакцинации, российской экономики, украинской политики.

Говоря о своей вакцинации, президент отметил: «Тогда, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте были две, по сути, — это «ЭпиВакКорона» Новосибирского центра «Вектор» и «Спутник V», как известно. Они обе хорошие».

Официально сообщалось, что Путин привился 23 марта. Второй компонент был получен 14 апреля.

Насчет вакцин мнения специалистов расходятся. Если в «Спутнике V» нет особых сомнений, то «ЭпиВакКорона» или не защищает вообще или делает это слабо. Говорилось, что уже через 9 месяцев у половины добровольцев исчезли антитела.

Путин прокомментировал ситуацию с украинским депутатом Виктором Медведчуком: «Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли заперли в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели».

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест. Какие выборы имел в виду Путин - не ясно. Выборы в Раду состоятся на Украине 29 октября 2023 года, за президента будут голосовать 31 марта 2024 года.

Путин был неточен, комментируя инфляцию в стране. Он сказал: «... Инфляция у нас подросла почти под шесть процентов, 5,9 сейчас показывает. У нас инфляция поднялась: была в районе 4 процентов, сейчас поднялась — 5,9 процента».

В мае Росстат отмечал, что инфляция ускорилась до 6,02%. За какой период Путин привел цифру 4% - не понятно. В 2019-м инфляция составила 3%. На недочеты обратили внимание «Открытые медиа».

Напомним, прямая линия с Путиным была практически сорвана из-за атак хакеров. Видеообращения зависали и обрывались. Президента постоянно перебивали ведущие.