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Происшествия
Прямая линия с президентом России практически сорвана. Путину «надоели» постоянно перебивающие ведущие
30 июня, 2021 14:40
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Kremlin.ru
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным оказалась под угрозой. Видеообращения и звонки обрываются и зависают, а глава государства лично настраивает связь.
На информационные системы идут мощные атаки хакеров. В результате возникают частые проблемы со связью. Это создает барьер для общения Путина с людьми.
В добавок - постоянно перебивающие президента ведущие.
«Сейчас, секундочку, сейчас, девушки, секундочку. Мы с Дмитрием Николаевичем разберемся», - останавливает их Путин.
Напомним, 30 июня проходит 18-я по счету прямая линия с Путиным. Ее ждали два года.
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