Владимир Путин объяснил истинный смысл Союзного государства с соседней Беларусью
Союзное государство с соседней Республикой Беларусь не является полноценным государством в прямом смысле. Это отражение некоторого уровня взаимодействия между странами. При этом каждое государство свой суверенитет сохраняет. Такое прояснение дал президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия24».
«Мы с Белоруссией говорим: «Союзное государство», но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции», - сказал он.
В пример Путин привёл страны-члены Евросоюза. По его словам, в ЕС уровень интеграции между странами гораздо глубже, чем между РФ и Беларусью. При этом они сохраняют свой суверенитет.
Президент отметил, что интеграция между странами облегчает жизнь гражданам этих государств, создает условия для развития экономик и увеличивает общую конкурентоспособность, передаёт РИА «Новости».
Ранее Путин указал Лукашенко на проблемное место в экономике республики.