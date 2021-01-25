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Владимир Путин обвинил другие страны в попытке помешать развитию авиастроения в РФ

Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 16:17
1 мин
Марьям Ибрагимова
25 января, 2021 16:17
1 мин
Flickr
Flickr

Президент России Владимир Путин считает, что другие страны влияют на развитие гражданского авиастроения в стране. В том числе это связано с введением новых санкций против РФ.

«Вот создается у нас среднемагистральный самолет МС-21. Чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют», – цитирует главу государства РИА Новости.

Тем не менее, по его словам, Россия будет продолжать вести работу в этом направлении, несмотря на то, что график производства приходится постоянно корректировать.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин хочет снять ограничения по возрасту для «своих».

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Владимир Путин
санкции
Авиастроение
вмешательство
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