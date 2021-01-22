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Старость в радость: Владимир Путин хочет снять ограничения по возрасту для «своих»

Кирилл Савушкин
22 января, 2021 15:52
1 мин
Кирилл Савушкин
22 января, 2021 15:52
1 мин
Photo
Flickr

Президент России Владимир Путин счел нынешнее время наиболее подходящим для очередной инициативы. Глава государства внес в нижнюю палату парламента новый законопроект.

Согласно ему, возрастное ограничение, при котором назначенные президентом госслужащие покидали свой пост в возрасте 70 лет, теперь утратило свою силу. Объяснение данному ходу также заслуживает внимания - оказывается закон вводится, чтобы сохранить «наиболее опытных и квалифицированных» работников.

Текст сего замечательного документа можно отыскать в электронной базе данных Госдумы.

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ТЕГИ
Владимир Путин
госслужба
законопроект
1 мин
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