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Политика
Владимир Путин обратился к подчиненным с просьбой не унижать людей
15 апреля, 2021 14:42
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин резко высказался о подзаконных актах. По его словам, в ближайшее время правительству вместе с профильной комиссией Госсовета необходимо вплотную заняться решением проблем, накопившихся в социальной сфере.
В частности, лидер государства призвал как можно скорее устранить абсурдные и бессмысленные требования, связанные с бюрократией, поскольку они оскорбляют местное население.
«Нужно избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, появились ли у Путина побочные эффекты после получения последним второго компонента вакцины от COVID-19.
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