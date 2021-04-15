Владимир Путин обратился к подчиненным с просьбой не унижать людей

Политика

Президент России Владимир Путин резко высказался о подзаконных актах. По его словам, в ближайшее время правительству вместе с профильной комиссией Госсовета необходимо вплотную заняться решением проблем, накопившихся в социальной сфере.

В частности, лидер государства призвал как можно скорее устранить абсурдные и бессмысленные требования, связанные с бюрократией, поскольку они оскорбляют местное население.

«Нужно избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей», – цитирует Путина ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, появились ли у Путина побочные эффекты после получения последним второго компонента вакцины от COVID-19.