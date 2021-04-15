В Кремле рассказали о побочных эффектах после получения Владимиром Путиным второй вакцины

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о состоянии лидера страны Владимира Путина после получения последним второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции. Представитель Кремля заверил, что глава государства чувствует себя хорошо.

Песков подчеркнул, что побочных эффектов нет, разве что левая рука у Путина заболела после прививки, а перед сном он на всякий случай положил на тумбочку рядом с собой градусник.

«Ссо здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента», – цитирует пресс-секретаря Кремля ТАСС.

Напомним, лидер РФ сделал прививку накануне и тут же отчитался о своем самочувствии.