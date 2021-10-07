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Политика
Владимир Путин не дал себя поздравить перед заседанием Совета безопасности
7 октября, 2021 15:28
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин не дал себя поздравить постоянным членам Совета безопасности. Сегодня российскому лидеру исполнилось 69 лет.
Путин не отменял рабочие мероприятия. Одно из них - заседание Совбеза.
В начале президент сказал: «Предлагаю сразу и приступить к работе». Он объявил тему заседания и назвал основного докладчика.
Соответствующее видео публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Ранее стало известно, кто первым поздравил Путина с днем рождения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у главы России нет традиции «проставляться». По его словам, президент редко освобождает 7 октября от работы.
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