Владимир Путин назвал три требования на переговорах с Украиной. Но это не обнадеживает
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка назвал российские условия на переговорах с Украиной. Ранее стало известно, что Киев хочет прекращения огня, перемирия и создания гуманитарного коридора.
Путин в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном обозначил запросные позиции России. Речь идет о демилитаризации, нейтральном статусе Украины и гарантиях, что с украинской территории никогда не будет исходить угрозы для России.
При этом российский лидер подчеркнул, что задачи спецоперации на Украине в любом случае будут выполнены. Об этом пишет телеканал «360».
Ранее сообщалось, что президента России задело обращение Макрона к народу.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. 28 числа стороны впервые сели за стол переговоров.