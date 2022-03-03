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Политика
Владимира Путина задело откровенное обращение Макрона к народу
3 марта, 2022 17:01
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и раскритиковал его заявления днём ранее. Об этом заявила пресс-служба Кремля.
Вечером 2 марта Макрон обратился к нации и заявил, что ввод войск РФ в Украину – это «война», а не «спецоперация», как об этом говорят российские власти. Также он назвал ложью слова Кремля о том, что Москва ведёт борьбу с нацизмом в Украине.
По словам пресс-службы, Путин с позицией Макрона не согласился и «подробно» разобрал тезисы французского лидера.
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