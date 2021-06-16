Владимир Путин направился в Швейцарию в облет Украины
Президент России Владимир Путин вылетел из Сочи в Женеву, где состоится саммит с главой США Джо Байденом. Борт № 1 прошел в облет Украины.
Как сообщает Telegram-канала «Темы. Главное (ГлавМедиа)», рядом с Ил Путина крутился натовский разведчик RC-135W Rivet Joint.
Президент США Джо Байден уже прибыл в Швейцарию. Как пишет News.ru, он долго не выходил из самолета, из-за чего российской делегации пришлось сделать несколько кругов над Женевой. Затем машины с Байденом долго не могли покинуть аэропорт.
Отмечаеся, что у президента появился новый жест вместо рукопожатия. Для приветствия он прикладывает руку к сердцу.
Ранее дипломаты ответили на вопрос, могут ли Россия и Запад договориться о замене президента Беларуси Александра Лукашенко компромиссной фигурой.