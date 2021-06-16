«Лукашенко не выполняет команды Кремля»: могут ли РФ и Запад договориться о замене на компромиссную фигуру?
США и Россия анонсировали тему Беларуси на переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Дипломаты Валерий Ковалевский и Игорь Лещеня рассказали, могут ли главы государств договориться о замене президента республики Александра Лукашенко компромиссной фигурой?
Глава Кабинета представителей оппозиционерки Светланы Тихановской, экс-сотрудник МИДа Валерий Ковалевский считает неправильным обсуждение белорусского вопроса без участия представителей страны. По его мнению, договориться о замене Лукашенко - «это колониальный подход».
Он будет противоречить позиции США, что такие вопросы должен решать народ.
Ковалевский считает, что решение о замене Лукашенко человеком, которого белорусы не выбирали, продержится недолго.
«Именно протесты стали началом кризиса в Беларуси и именно новые выборы рассматриваются белорусами как разрешение этого кризиса», - сказал дипломат «Нашей Ниве».
Бывший посол Беларуси Игорь Лещеня назвал возможность выбора «компромиссной фигуры» на встрече Путина и Байдена нереальной.
Дипломат отметил: «Влияние даже России на Беларусь весомое относительно, а не абсолютно. Лукашенко не выполняет команды Кремля, у него свои интересы: сохранять суверенитет, быть хозяином в стране».
Лещеня ожидает, что на переговорах президенты будут защищать то, что каждый считает своей сферой интересов.
Накануне стало известно, что Россия исключила Тихановскую из базы разыскиваемых лиц по просьбе инициатора розыска - Беларуси.