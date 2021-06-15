Новости – Политика
Политика
Россия убрала оппозиционного белорусского политика из списка разыскиваемых лиц по просьбе участника СНГ
15 июня, 2021 12:50
1 мин
1 мин
Tsikhanouskaya.org
Одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц. Такое решение принято по просьбе инициатора розыска - государства-участника СНГ.
Об исключении Тихановской из базы сообщили в пресс-центре МВД. Решение об объявлении в розыск или его прекращении отныне находится в компетенции белорусских правоохранительных органов.
В пресс-центре ведомства посоветовали обращаться в МВД РБ, пишет ТАСС.
Тихановскую объявили в розыск в октябре 2020 года. Поводом стало уголовное дело против оппозиционерки.
Напомним, Тихановская была кандидатом в президенты Беларуси. Она не признала официальные итоги голосования, согласно которым набрала чуть выше 10% и заняла второе место.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку