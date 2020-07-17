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Владимир Путин начал проверку войск и флотов из-за угрозы на юго-западе страны

Лилия Караева
17 июля, 2020 11:11
1 мин
Военные РФ
Минобороны РФ

По поручению президента России Владимира Путина началась внезапная проверка войск и флотов. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Проверка касается войск Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, а также отдельных соединений центрального подчинения.

Мероприятия спланированы для оценки способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе России. Там, по словам Шойгу, «сохраняются серьезные угрозы террористического характера», пишет ТАСС.

Другая цель - подготовка к учениям «Кавказ-2020». В ходе проверки будет проведено 56 тактических учений.

Накануне сообщалось, что президент отложил закладку двух военных кораблей в Крыму. Суда должны стать аналогами, но не точной копией французских «Мистралей» - отечественные корабли во многом будут превосходить «французов».

темы
Владимир Путин
армия
проверка
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