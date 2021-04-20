Владимир Путин на фоне обострения отношений с Чехией не станет участвовать в переговорах

Политика

Президент России Владимир Путин не собирается участвовать в переговорах с чешским руководством на фоне обострения отношений двух стран. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Таких планов нет», - сказал он.

Представитель Кремля считает решение Чехии о высылке дипломатов «безосновательным» и «разрушительным с точки зрения двусторонних отношений». Песков указал на попытки Праги «быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном».

Кремлевский чиновник заявил, что обвинения чешской стороны о причастности к инциденту в Врбетице граждан РФ не являются поводом для анализа, сообщает ТАСС.

Ранее Россия жестко ответила на высылку 18 дипломатов. Она объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.