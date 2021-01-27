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Владимир Путин на Давосском форуме предупредил о войне

Лилия Караева
27 января, 2021 17:50
2 мин
Лилия Караева
27 января, 2021 17:50
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в выступлении на Давосском форуме понадеялся на невозможность глобального конфликта в мире, который привел бы к концу цивилизации. Он напомнил, что неготовность решать противоречния в XX веке обернулись Второй мировой войной.

«Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации», - сказал президент.

Он отметил, что в мире есть противоречия, которые «закручиваются, что называется, по спирали». Он предупредил, что ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если не пытаться остановить конфликт.

По словам Путина, сохранется вероятность борьбы всех против всех.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с 30-ми годами прошлого века.

«С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам — по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз — определенная аналогия все-таки напрашивается», - сказал Путин. Его слова приводит ТАСС.

Накануне сообщалось, что Путин выступит на Давосском форуме после 12 лет отсутствия на мероприятии.

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