Политика

Президент России Владимир Путин в выступлении на Давосском форуме понадеялся на невозможность глобального конфликта в мире, который привел бы к концу цивилизации. Он напомнил, что неготовность решать противоречния в XX веке обернулись Второй мировой войной.

«Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации», - сказал президент.

Он отметил, что в мире есть противоречия, которые «закручиваются, что называется, по спирали». Он предупредил, что ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если не пытаться остановить конфликт.

По словам Путина, сохранется вероятность борьбы всех против всех.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с 30-ми годами прошлого века.

«С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам — по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз — определенная аналогия все-таки напрашивается», - сказал Путин. Его слова приводит ТАСС.

Накануне сообщалось, что Путин выступит на Давосском форуме после 12 лет отсутствия на мероприятии.