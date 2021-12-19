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Политика
Владимир Путин кого-то «поцеловал»
19 декабря, 2021 15:11
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Kremlin Pool/Global Look Press
Кому звонил президент России Владимир Путин и кого «поцеловал»?
В анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» российский лидер, разговаривая с кем-то по телефону, сказал: «Пока, целую тебя!», и положил трубку.
С кем так любезно говорил Путин неизвестно.
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