Владимир Путин готов встретиться с президентом не дружественного государства

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Пескова, Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения стран, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

При этом Песков отметил, что из офиса президента Украины никакой информации о встрече с Путиным не поступало.

Напомним, о том, что Украина не является дружественным для России государством, ранее заявил Песков.

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», - заявил Песков.

Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным.