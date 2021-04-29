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Политика

Владимир Путин готов встретиться с президентом не дружественного государства

Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 14:26
1 мин
Дмитрий Байков
29 апреля, 2021 14:26
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Пескова, Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения стран, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

При этом Песков отметил, что из офиса президента Украины никакой информации о встрече с Путиным не поступало.

Напомним, о том, что Украина не является дружественным для России государством, ранее заявил Песков.

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», - заявил Песков.

Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным.

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