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Политика
Владимир Путин должен возглавить список антироссийских санкций Евросоюза
23 февраля, 2022 12:21
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Kremlin Pool/Global Look Press
Российский президент Владимир Путин должен стоять первым в списке антироссийских санкций Евросоюза. Таком мнение выразила зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова.
По её словам, исключение лидера российского государства из «черного списка» ЕС является ошибочным решением. Её процитировала газета Hospodarske Noviny.
Напомним, перечень юридических и физических лиц, попавших под санкции Евросоюза будет опубликован сегодня, 23 февраля. Известно, что в него вошли российские пропагандисты, в числе которых телеведущий Владимир Соловьев и глава RT Маргарита Симоньян, а также чиновники и военные.
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