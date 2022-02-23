Маргарита Симоньян, Петр Толстой, Мария Захарова и Владимир Соловьев попали под санкции ЕС
В санкционный список Евросоюза, помимо российских чиновников и военных, попали также известные отечественные пропагандисты.
Речь идет о вице-спикере нижней палаты парламента РФ Петре Толстом, официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой, руководителе финансируемого правительством РФ телеканала RT Маргарите Симоньян и телеведущем Владимире Соловьеве. Известно, что каждому из них строго настрого запретят въезжать в ЕС, а их активы в Европе, если таковые имеются, заморозят.
Кроме того, соответствующие ограничения коснутся главу администрации президента Антона Вайно и главы Минобороны России Сергея Шойгу, передает «Радио Свобода»*.
Известно, что Евросоюз опубликует список тех, кто попал в черный список из-за признания Россией независимости республик Донбасса, в эту среду, 23 февраля. Перечень согласован со всеми 27 странами-членами ЕС.
Ранее четыре блока санкций против РФ в срочном порядке объявил президент США Джо Байден.
*признан в РФ СМИ-иноагентом.