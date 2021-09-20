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Политика
Владимир Путин дал поручение после расстрела из турецкого дробовика в вузе
20 сентября, 2021 12:04
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин дал поручение после вооруженного нападения в Пермском университете. Напомним, 18-летний студент открыл стрельбу из турецкого гладкоствольного ружья Huglu Atrox T Pump Synt 12/76, которое приобрел за 20 тыс. рублей легально.
Путин дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину. Тот направил в Пермь глав Минздрава и Минобрнауки Михаила Мурашко и Валерия Фалькова, пишет ТАСС.
Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким.
Напомним, 20 сентября студент Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе. Погибли 8 человек, 20 пострадали. За полчаса до расстрела студент опубликовал в соцсетях сообщение с планом нападения на вуз.
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