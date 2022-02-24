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Политика
Владимир Путин дал первый комментарий после нападения на Украину
24 февраля, 2022 19:44
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Youtube / РБК
Военное вторжение в Украину стало «вынужденной мерой». Такое объяснение дал президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса.
По его словам, Украина создала такие риски безопасности, что «другими средствами отреагировать было невозможно».
Шансов поступить «иначе» Москве не оставили, подчеркнул глава государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян протестовать против военных действий.
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