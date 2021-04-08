Владимир Путин «честно и напрямую» заявил о «пробуксовках» при выполнении его указаний

Политика

Выполнение посланий президента Федеральному собраниюстолкнулось с «пробуксовками» и трудностями. Их необходимо «честно и напрямую» признать и скорректировать усилия, которые не дают необходимого эффекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, посвященным подготовке очередного послания.

На встрече Путин отметил, что послания 2019 и 2020 годов не были реализованы в достаточной мере и это необходимо признать.

«Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются так называемые пробуксовки, трудности», - заявил глава РФ.

В пример он указал, что в некоторых субъектах страны недостаточные темпы по созданию новых мест в яслях. Также он обратил внимание на недостаточную поддержку индивидуального строительства жилья и запуск компенсации инвестиционного вычета для регионов.

В связи с этим, правительству необходимо «скорректировать действия, которые дают недостаточную отдачу, либо предложить другое, более результативное решение проблемы». Путин отметил, что россияне ждут от властей именно этого.

Президент добавил, что работа госаппарата должна быть «системной и последовательной».

«<…> Нужно всегда разбираться в причинах каких-то сбоев или даже неудач, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок как в планировании задач, так и в их решении», - приводит слова Путина РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Путин сменил «верхушку» в российском регионе.