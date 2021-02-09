Политика

Хозяин двухэтажного дома во Фрайнбурге, где, по заявлениям канала «Россия 1», «роскошно» жил оппозиционер Алексей Навальный, обвинил журналистов во лжи. По его словам, съемочная группа попала на виллу обманом, а некоторые факты не соответствуют действительности.

Имя владельца дома не называется. Он рассказал, что журналисты «России 1» арендовали виллу на выходные: журналистка Анастасия Попова использовала при заселении фамилию Боурт.

Владелец указал, что съемка велась скрытой камерой. Это уголовно наказуемое преступление - после выхода сюжета владелец дома намерен обратиться в полицию.

В сюжете российского телеканала говорится, что Навальный снимал виллу почти два месяца. Хозяин утверждает, что политик жил там шесть недель, сообщает телеканал «Дождь».

Журналистка Анастасия Попова на реакцию хозяина дома ответила, что съемка велась обычной камерой. Она утверждает, что владелец дома не обратил внимание на бумагу, в которой говорилось, что гости - журналисты канала «Россия 1» в командировке.

Ранее в ответ на расследование Навального о «дворце Путина» вышел сюжет о вилле оппозиционера в Германии.