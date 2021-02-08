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Канал «Россия 1» в ответ на фильм о «дворце Путина» снял репортаж о «вилле Навального»

Лилия Караева
8 февраля, 2021 09:48
2 мин
Лилия Караева
8 февраля, 2021 09:48
2 мин
Алексей Навальный по возвращении из Германии
Globallookpress

В программе «Вести недели» на канале «Россия 1» вышел репортаж о «роскошной» жизни оппозиционера Алексея Навального в Германии. В сюжете показали дом, который политик снимал «в самом престижном районе Фрайбурга».

Апартаменты выглядят достойно, но не слишком роскошно.

«Первый этаж — это две роскошные спальни с террасой, где по вечерам, если погода хорошая, виден закат на фоне города. Есть своя кухня с кофе-машиной, набором голландского чая и подарочной бутылкой местного вина. И, конечно же, ни одна вилла не может обойтись без своей комнаты грязи», - описала корреспондент Анастасия Попова.

Она зашла в туалет виллы и проверила унитаз с золотым ершиком. По словам журналистки, в апартаментах есть джакузи с кнопкой, при нажатии на которую начинают бурлить пузырьки. На первом этаже виллы расположены десятиметровый бассейн и гардеробная.

Стоимость проживания здесь составляет 530 евро в сутки. Навальный жил на вилле около двух месяцев и потратил почти 30 тыс. евро, утверждает журналистка. Большой сюжет о жизни Навального в Германии можно увидеть на YouTube.

19 января Навальный выпустил расследование о «дворце» в Геленджике, предположительно связанном с президентом России Владимиром Путиным. Площадь объекта составляет 17 тыс. квадратных метров, на территории есть церковь, театр, ледовый дворец, аквадискотека. Глава государства категорически отрицает связь с «дворцом». 25 января на прямой вопрос о геленджикской резиденции Путин семь минут отвечал размыто и уходил от темы.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Германия
Вилла
дворец Путина
репортаж
Россия 1
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