«Вход в Интернет по паспорту»: Депутат Госдумы рассказал об ограничении свободы россиян в Сети

Политика

Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о том, что в скором времени, возможно, гражданам России придётся вводить паспортные данные, чтобы получать доступ в Интернет. Однако, по его словам, пока данный вопрос серьезно не обсуждался.

«О входе в интернет по паспорту речи не идет. По крайней мере, в настоящий период», — цитирует политика Telegram-канал «Без комментариев».

Ранее в Управлении президента РФ рассказали о критической ситуации в Интернете.