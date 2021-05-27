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Политика
«Вход в Интернет по паспорту»: Депутат Госдумы рассказал об ограничении свободы россиян в Сети
27 мая, 2021 14:09
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о том, что в скором времени, возможно, гражданам России придётся вводить паспортные данные, чтобы получать доступ в Интернет. Однако, по его словам, пока данный вопрос серьезно не обсуждался.
«О входе в интернет по паспорту речи не идет. По крайней мере, в настоящий период», — цитирует политика Telegram-канал «Без комментариев».
Ранее в Управлении президента РФ рассказали о критической ситуации в Интернете.
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