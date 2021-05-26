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Политика
В Управлении президента РФ рассказали о критической ситуации в Интернете и контроле Сети
26 мая, 2021 11:44
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Aleksey Bychkov/Global Look Press
Российские власти признались в своей несостоятельности в вопросе регулирования процессов, происходящих в Интернете. О сложностях в этой области рассказала в двух словах глава Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.
Она подчеркнула, что обстановка в мировой паутине накаляется с каждым днем все больше, ситуация стала почти критической. В связи с этим государство не может оставить Сеть без контроля, передаёт Telegram-канал РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что российский интернет может перестать быть анонимным на фоне произошедшей в Казани трагедии.
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