В Управлении президента РФ рассказали о критической ситуации в Интернете и контроле Сети

Политика

Российские власти признались в своей несостоятельности в вопросе регулирования процессов, происходящих в Интернете. О сложностях в этой области рассказала в двух словах глава Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

Она подчеркнула, что обстановка в мировой паутине накаляется с каждым днем все больше, ситуация стала почти критической. В связи с этим государство не может оставить Сеть без контроля, передаёт Telegram-канал РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что российский интернет может перестать быть анонимным на фоне произошедшей в Казани трагедии.