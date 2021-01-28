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Вызов брошен: военных НАТО держат в боеготовности из-за российской угрозы

Лилия Караева
28 января, 2021 09:21
1 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 09:21
1 мин
Ирак
Pixabay.com

Членам Военного комитета НАТО рекомендовали поддерживать оборонный потенциал, чтобы быть готовыми к реагированию на агрессивные действия со стороны России. С соответствующим обращением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Генсек посоветовал увеличить оборонные расходы и инвестировать в современные возможности. Он попросил союзников сохранить боеготовность военных, чтобы в случае необходимости ответить на действия России, КНР и терроризм.

Об этом говорится в заявлении председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича. Столтенберг заявил, что международному порядку «брошен вызов», пишет Lenta.ru.

Накануне президент России Владимир Путин во время выступления на Давосском форуме рассказал о перспективах начала новой мировой войны.

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НАТО
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