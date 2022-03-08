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Политика
Вице-президент Еврокомиссии уверен — «это не закончится на Украине»
8 марта, 2022 13:32
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Yevhen Liubimov/Keystone Press Agency
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, латвийский политик, убеждён, что президент России Владимир Путин не остановится на Украине, значит, ситуация на международной арене продолжит ухудшаться.
«Если мы не поддержим Украину, все это не закончится на Украине», - цитирует Домбровскиса URA.RU со ссылкой на Politico.
Ранее стало известно, когда ЕС рассмотрит заявку Украины на вступление.
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