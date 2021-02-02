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Вице-адмирал призвал «показать зубы» эсминцу США в Черном море

Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 10:36
1 мин
Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 10:36
1 мин
1
Wikipedia

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал покончить с «бесцеремонным» поведением кораблей США в Черном море.

Святашов заявил, что нельзя позволять военным кораблям Соединенных Штатов делать все, что захочется. 23 января эсминец США «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря. Российский бомбардировщик Су-24 совершил облет судна, что вызвало недовольство американских военных. Они утверждают, что находятся в Черном море на законных основаниях.

«Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется?» - возмутился вице-адмирал в беседе с НСН. По его словам Россия может адекватно ответить американцам, например с помощью радиоэлектронной борьбы, или многих других методов.

Российский фрегат уничтожил «корабль противника» в Черном море.

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политика
Черное море
вооружение
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