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Сделано Русскими
Российский фрегат уничтожил «корабль противника» в Черном море
1 февраля, 2021 12:25
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Wikipedia
В ходе учений в Черном море фрегат «Адмирал Макаров» уничтожил корабль условного противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского Флота.
В учениях по отражению удара и уничтожению корабля также принимали участие береговые противокорабельные ракетные комплексы.
Поиск и поражение корабля ракетными комплексами осуществил фрегат «Адмирал Макаров». Далее условный противник был уничтожен расчетами «Бастиона». Поставленные задачи были успешно выполнены, пишет «РИА Новости».
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