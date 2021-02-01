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Российский фрегат уничтожил «корабль противника» в Черном море

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 12:25
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 12:25
1 мин
1
Wikipedia

В ходе учений в Черном море фрегат «Адмирал Макаров» уничтожил корабль условного противника. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского Флота.

В учениях по отражению удара и уничтожению корабля также принимали участие береговые противокорабельные ракетные комплексы.

Поиск и поражение корабля ракетными комплексами осуществил фрегат «Адмирал Макаров». Далее условный противник был уничтожен расчетами «Бастиона». Поставленные задачи были успешно выполнены, пишет «РИА Новости».

Российский фрегат испытает новое оружие под носом у японцев.

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Черноморский флот
вооружение
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