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Политика
Виталий Кличко предупредил киевлян об очень сложной ночи
25 февраля, 2022 22:29
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Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан об очень сложной ночи.
Он сообщил, что российские войска подошли к столице. В самом городе, по его словам, действуют диверсанты. Все мосты в Киеве взяты под охрану, на них размещена военная техника и украинские военные. Въезды в город перекрыты блокпостами и бетонными блоками.
Мэр призвал жителей сразу сообщать о метках для наведения огня, которые делают диверсанты и сразу их присыпать землей, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Очевидцы сообщали ранее о движении российской техники по направлению к украинской столице, на аэродром Гостомель и Бучу.
В самом Киеве, в районе Троещина слышны мощные взрывы и видны вспышки.
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