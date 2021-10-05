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Политика
Виталий Кличко ответил на слухи о своем намерении бороться за кресло президента Украины
5 октября, 2021 10:09
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Dmitry Golubovich/Russian Look
Мэр Киева Виталий Кличко поделился своими амбициозными планами на ближайшие годы. По его словам, несмотря на набирающие оборот слухи, он не собирается бороться за кресло президента Украины, при этом знаменитый боксер приберег для себя не менее увлекательные события.
Как оказалось, Кличко собирается выводить свою партию УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) на новый уровень. Она примет участие в парламентских выборах, которые состоятся в республике в 2023 году, передает РБК-Украина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сам поставил себе оценку по 12-балльной шкале.
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