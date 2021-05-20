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Политика
Виталий Кличко достал своими звонками Владимира Зеленского. Его публично раскритиковали
20 мая, 2021 14:14
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фото: Wikipedia
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на мэра Киева Виталия Кличко. По словам лидера республики, глава столицы постоянно ему названивает и не дает покоя.
«Он ведет себя публично неправильно, постоянно названивает и пытается встретиться», – цитирует Зеленского РИА Новости в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что к Кличко домой нагрянули силовики с обыском.
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