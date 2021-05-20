Виталий Кличко достал своими звонками Владимира Зеленского. Его публично раскритиковали

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на мэра Киева Виталия Кличко. По словам лидера республики, глава столицы постоянно ему названивает и не дает покоя.

«Он ведет себя публично неправильно, постоянно названивает и пытается встретиться», – цитирует Зеленского РИА Новости в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что к Кличко домой нагрянули силовики с обыском.