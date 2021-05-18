Силовики пришли с обыском домой к Виталию Кличко

Политика

Сегодня силовики пришли домой к мэру Киева Виталию Кличко. Об этом градоначальник сообщил сам. Правоохранителям не удалось застать главу города в квартире.

Как отметил сам Кличко, ситуация произошла ранним утром – в районе половины восьмого. В это время мэр столицы Украины находился на тренировке, но ему пришло уведомление о том, что вооруженные люди ворвались в подъезд и ломятся в дверь его квартиры. Не дождавшись ответа, силовики «пошли дальше», а именно на два этажа ниже.

«Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», – цитирует Кличко РИА Новости.

В заключение градоначальник заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами по любым вопросам, несмотря на то, что цель их визита показалась ему странной и необоснованной.

Ранее сообщалось о том, как российские силовики срезали дверь и напугали детей в Алтайском крае, придя с обыском не в ту квартиру.