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Силовики пришли с обыском домой к Виталию Кличко

Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 10:45
2 мин
Марьям Ибрагимова
18 мая, 2021 10:45
2 мин
Dmitry Golubovich/Russian Look
Dmitry Golubovich/Russian Look

Сегодня силовики пришли домой к мэру Киева Виталию Кличко. Об этом градоначальник сообщил сам. Правоохранителям не удалось застать главу города в квартире.

Как отметил сам Кличко, ситуация произошла ранним утром – в районе половины восьмого. В это время мэр столицы Украины находился на тренировке, но ему пришло уведомление о том, что вооруженные люди ворвались в подъезд и ломятся в дверь его квартиры. Не дождавшись ответа, силовики «пошли дальше», а именно на два этажа ниже.

«Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», – цитирует Кличко РИА Новости.

В заключение градоначальник заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами по любым вопросам, несмотря на то, что цель их визита показалась ему странной и необоснованной.

Ранее сообщалось о том, как российские силовики срезали дверь и напугали детей в Алтайском крае, придя с обыском не в ту квартиру.

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Виталий Кличко
Мэр
Обыск
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