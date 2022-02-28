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Политика
Выступавший в качестве диджея член украинской делегации сел за стол переговоров в кепке
28 февраля, 2022 14:30
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Pixabay
Член украинской делегации Давид Арахамия сел за стол переговоров в кепке. Глава фракции «Слуга Народа» - один из шести переговорщиков со стороны Украины.
На внешний вид Арахамии за столом обратил внимание Telegram-канал РИА Новости.
Ранее звучали сомнения в адекватности ряда членов делегации. Арахамию называли слабым переговорщиком, который «может устроить вечеринку для гостей». Напомним, он выступал как DJ Braun.
Переговоры России и Украины проходят в Гомельской области. Точное место не называется из соображений безопасности.
Два требования Киева известны - это прекращение огня и вывод российских войск из Украины. Запросы России перед переговорами не озвучивались.
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