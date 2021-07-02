«Выстрел себе в колено» - Решение Лукашенко по отношениям с соседом навредит самой Беларуси
Украина не поставляла оружие в Беларусь и не получала сообщения о закрытии границ с республикой. Об этом сообщил представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с Украины в республику идет трафик нелегального оружия. В связи с этим, он решил закрыть границу между двумя странами.
Представитель украинского МИД сообщил, что его страна «никогда не вмешивались во внутренние дела» соседней республики. Ничего подобного в будущем Украина также не планирует.
«Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставалась пространством безопасности», — сообщил Николенко.
Представитель МИД Украины также прокомментировал информацию о закрытии границ. Он сообщил, что официального уведомления от белорусской стороны об этом в Киеве еще не получали. При этом он подчеркнул, что подобное решение
В первую очередь ударит по самой Беларуси.
«От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ», — приводит слова Николенко «РБК».
Обвинение в поставках оружия стало не первой претензией от Лукашенко к Украине в этот день. Белорусский президент также обвинил страну в курировании террористических ячеек на территории республики. Об этом подробнее читайте в нашем материале.