Выславшая российского дипломата страна внезапно опомнилась – просит РФ не горячиться

Политика

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи внезапно опомнился после объявления персоной нон-грата российского дипломата и требования немедленно покинуть страну. Сегодня власти России прокомментировали данное событие – обещали в скором времени принять ответные меры, чем, вероятно, напугали главу МИД из-за рубежа.

Османи отметил: в России трудятся лишь 2 дипломата Северной Македонии и выразил надежду, что возглавляемая Владимиром Путиным страна не станет наказывать государство на Балканском полуострове их высылкой.

«Мы рассчитываем на то, что высылка российского дипломата не окажет влияния на наши отношения с Россией», – цитирует Буяра Османи ТАСС.

Ранее в российском МИД удивились решению Северной Македонии выслать российского дипломата и назвали данный поступок «немотивированным действием».