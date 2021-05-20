Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Выславшая российского дипломата страна внезапно опомнилась – просит РФ не горячиться

Марьям Ибрагимова
20 мая, 2021 16:38
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 мая, 2021 16:38
1 мин
Janine Schmitz/photothek.de via
Janine Schmitz/photothek.de via

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи внезапно опомнился после объявления персоной нон-грата российского дипломата и требования немедленно покинуть страну. Сегодня власти России прокомментировали данное событие – обещали в скором времени принять ответные меры, чем, вероятно, напугали главу МИД из-за рубежа.

Османи отметил: в России трудятся лишь 2 дипломата Северной Македонии и выразил надежду, что возглавляемая Владимиром Путиным страна не станет наказывать государство на Балканском полуострове их высылкой.

«Мы рассчитываем на то, что высылка российского дипломата не окажет влияния на наши отношения с Россией», – цитирует Буяра Османи ТАСС.

Ранее в российском МИД удивились решению Северной Македонии выслать российского дипломата и назвали данный поступок «немотивированным действием».

Поделиться
ТЕГИ
МИД
Дипломатия
Россия
Высылка
Северная Македония
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!