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Политика
Россия намерена отомстить Северной Македонии за «немотивированные действия»
20 мая, 2021 10:05
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высылку из Северной Македонии российского дипломата. В ведомстве подчеркнули, что в скором времени в отношении балканской страны будут предприняты ответные меры, передает ТАСС.
«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях», – выразили свое удивление представители российского МИД.
Напомним, об объявлении российского дипломата персоной нон-грата стало известно накануне.
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