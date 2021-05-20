Россия намерена отомстить Северной Македонии за «немотивированные действия»

Политика

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высылку из Северной Македонии российского дипломата. В ведомстве подчеркнули, что в скором времени в отношении балканской страны будут предприняты ответные меры, передает ТАСС.

«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях», – выразили свое удивление представители российского МИД.

Напомним, об объявлении российского дипломата персоной нон-грата стало известно накануне.