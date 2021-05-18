Еще одна страна «объявила» дипломатическую войну России

Политика

Власти Северной Македонии объявили о высылке из страны российского дипломата. Ему необходимо покинуть государство в течение недели.

«В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях принято решение объявить дипломата Посольства Российской Федерации нежелательным лицом в Республике Северная Македония», – говорится на сайте национального информационного портала MKD.

Также сообщается, что 14 мая российский посол Сергей Баздникин был вызван в местный МИД, где ему вручили соответствующую грамоту. В ней сказано, что решение о высылке принято в связи с тем, что поведение одного из дипломатов РФ «не соответствовало тому поведению, которое ожидается от принимающей страны».

Ранее дипломатический конфликт произошел в российско-чешских отношениях.