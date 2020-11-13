Выигравшая выборы в Костромской области уборщица покидает свой пост

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Уборщица Марина Удгодская, выигравшая выборы в Костромской области, оставит свой пост, сообщил Виктор Понамарчук — помощник кандидата, которого девушка обошла на выборах.

По его словам, Удгодская уйдет 19 ноября, так как это «не её». Тем временем, экс-уборщицу вызвали в прокуратуру по финансово-хозяйственной деятельности, что и подтолкнуло Удгодскую покинуть свой пост, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, Мария Удгодская выступала в качестве спойлера на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области. Об участии в выборах её попросил действующий глава поселения.

Тем временем, Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.