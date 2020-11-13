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Политика
Выигравшая выборы в Костромской области уборщица покидает свой пост
13 ноября, 2020 01:06
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Фото: Pixabay
Уборщица Марина Удгодская, выигравшая выборы в Костромской области, оставит свой пост, сообщил Виктор Понамарчук — помощник кандидата, которого девушка обошла на выборах.
По его словам, Удгодская уйдет 19 ноября, так как это «не её». Тем временем, экс-уборщицу вызвали в прокуратуру по финансово-хозяйственной деятельности, что и подтолкнуло Удгодскую покинуть свой пост, сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, Мария Удгодская выступала в качестве спойлера на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области. Об участии в выборах её попросил действующий глава поселения.
Тем временем, Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира.
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