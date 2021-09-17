Выборы отметились аномально большими очередями из бюджетников. Кремль не увидел признаков принуждения
Выборы в России в этом году отметились массовым участием бюджетников. Сообщения об очередях приходят из разных регионов, но Кремль считает, что это - «нормальная практика».
Так, в Бурятии на избирательном участке выстроилась очередь из военных. Массово голосуют полицейские и сотрудники других бюджетных организаций.
В Омске несколько сотен полицейских и сотрудников МЧС привезли на голосование на микроавтобусах и газелях. На один из участков строем пришли сотрудники Росгвардии.
Аномально большие очереди на участках прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что наличие очередей - не результат принуждения. Люди выбрали голосование в пятницу 17 сентября, потому что так удобнее. Об этом пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что первым из путинской «пятерки» проголосовал министр обороны России Сергей Шойгу.